Москва, 1 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Борт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс в Турцию, вернулся во Внуково по техническим причинам. Об этом сообщила журналистам пресс-служба перевозчика.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самолет рейса DP 839 Москва — Анталья приземлился в аэропорту вылета после того, как сработал датчик одной из систем. Посадка прошла штатно.

Резервный самолет, принявший на борт пассажиров, отправился по маршруту в 13:36 МСК.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля в Шереметьево приземлился самолет с неисправностью радиолокации, следовавший из Екатеринбурга. Борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» благополучно совершил посадку в 14:06 МСК.

Петербургский аэропорт Пулково 23 февраля принял пассажирский самолет с технической неисправностью, следовавший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе. Борт авиакомпании Nordwind с 434 пассажирами, развернувшийся в небе над Норвежским морем, благополучно приземлился при поддержке наземных служб воздушной гавани.