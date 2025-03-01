Москва, 1 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Своим хамским поведением на встрече с руководителями США глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что одержим продолжением войны и является опаснейшей угрозой для мира, заявила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Визит Зеленского в Вашингтон — полнейший политический и дипломатический провал киевского режима, отметила Захарова. Россия и ранее неоднократно заявляла о неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности Зеленского, напомнила она.

«Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне В. Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны. Все должны понимать, насколько недвусмысленно звучат такие выпады от главаря террористов», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Зеленский одержим сохранением власти, он отвергает мир, который для него «смерти подобен», заявила официальный представитель министерства.

Достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса, то есть отказе от принятия Украины в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также признании существующих реалий «на земле», добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, беседа президента США Дональда Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.