Москва, 1 марта, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Москва будет обсуждать урегулирование конфликта на Украине с теми, кто готов к диалогу, а не с дрессированными животными, работающими за корм хозяина, заявил 1 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

При этом зампред Совбеза обратил внимание, на то, что чаще всего хозяева кормят скот, чтобы в дальнейшем отправить его на бойню.

Кроме того, Медведев напомнил о готовности России к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Однако, по его словам, сейчас на Украине нет «нормальных собеседников» и вести переговоры не с кем.

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