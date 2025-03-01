Киев, 1 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. После перепалки с президентом США Дональдом Трампом во время переговоров в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на провокации ради сохранения власти. С таким заявлением обратился к силовым структурам страны депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

TASS /AP Photo/Jose Luis Magana

«Обращаюсь к силовым структурам. Я обращаюсь к Службе безопасности Украины, Генеральному штабу, всем представителям армии и спецслужб. Сохраняйте рассудок. Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон», — указал он в публикации.

По словам Дубинского, Зеленский потерял международную поддержку и теперь пойдёт на всё, чтобы сохранить власть в стране, в том числе может попытаться ещё больше накалить ситуацию в конфликте.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский (олицетворяющий в этой метафоре Трампа) рассказывает Шарикову-Зеленскому, что тот стоит на низкой ступени развития и не должен давать советы «космического масштаба и космической же глупости».