Вашингтон, 1 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп еще в период своей предвыборной кампании в прошлом году в частных беседах со спонсорами Республиканской партии заявлял о том, что у Украины нет шансов на успех в конфликте с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на слова бывших сотрудников избирательного штаба американского лидера.

Иван Шилов ИА Регнум

Газета пишет о заявлениях Трампа, который говорил, что Киев не сможет добиться победы в конфликте, а продолжение его поддержки не входит в интересы США. Также утверждается, что неназванный советник Трампа уже долгое время убеждает его в том, что киевский режим не испытывает никакой благодарности к американцам за оказанную военную помощь.

28 февраля Трамп в ходе встречи с главой киевского режима пришёл к выводу, что тот не готов к миру. Американский лидер отметил, что Владимир Зеленский в ходе встречи с ним проявил неуважение к США. Глава Белого дома подчеркнул, что тот сможет вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта с Россией. Во время беседы Трамп заявил о необходимости начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее отмечал, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он заявлял, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Также он отметил, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.