Берлин, 1 марта, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил своему вероятному сменщику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить публичную перебранку руководителей США и Украины. Об этом 1 марта сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил вечером [28 февраля] своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия», — сказано в сообщении.

Ранее Шольц и Мерц проводили встречу, чтобы обсудить координацию действий по украинскому вопросу на фоне будущей смены власти в Германии, напомнили авторы. Теперь ситуация стала ещё «драматичней», отметили они.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Победу одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерца, набравший 26,8%. Партия «АдГ» заняла второе место, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии Шольца расположилась на третьем месте с 16,4% голосов.

Комментируя ситуацию на Украине, Мерц ранее отмечал, что Евросоюзу «рано или поздно» придётся налаживать отношения с Россией, и вместе с тем заявлял о поддержке киевского режима и предлагал предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Как передавало ИА Регнум, беседа президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский (олицетворяющий в этой метафоре Трампа) рассказывает Шарикову-Зеленскому, что тот стоит на низкой ступени развития и не должен давать советы «космического масштаба и космической же глупости».

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.