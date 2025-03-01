Будапешт, 1 марта, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Выступление президента США Дональда Трампа на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме стало самым лучшим моментом за последние несколько лет. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Позиция президента Дональда Трампа в пользу мира стала самым великолепным моментом за последние три года», ― написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто выразил надежду на то, что американский лидер успешно проведет переговоры с Россией, поскольку, по его словам, только американо-российское соглашение может вернуть мир в Центральную Европу.

Министр добавил, что спор Трампа и Зеленского ясно показал, «кто хочет мира, а кто хочет войны», а также кто стоит на почве здравого смысла, а кто не жалеет ни человеческих жизней, ни миллиардов евро, лишь бы конфликт продолжался.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, который ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Беседа сторон переросла в перепалку в присутствии журналистов. Американский лидер потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Президент США отметил, что глава киевского режима сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта. Также он заявил, что Зеленский проявил неуважение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее в Белом доме «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал «клоуну» правду в лицо, а неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента Джей Ди Вэнса. По ее словам, поведение Зеленского могло спровоцировать рукоприкладство, но Трамп и Ди Вэнс проявили «чудеса выдержки».

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.