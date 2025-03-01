Балаково, Саратовская область, 1 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. В Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в организации взрыва в подъезде жилого дома в Балаково, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе управления уточнили, что благодаря скоординированной работе следователей, криминалистов, оперативников УФСБ, МВД и Росгвардии был задержан 38-летний мужчина. Он подозревается в покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении взрывного устройства.

Следствие установило, что 23 февраля 2025 года на фоне ревности подозреваемый заложил взрывное устройство у подъезда одного из домов на улице Набережной Леонова в Балаково. Когда 38-летняя женщина вышла из подъезда, устройство сработало. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Перед этим, 20 февраля, подозреваемый также заложил взрывное устройство в другом доме города с целью сбить с толку правоохранительные органы. Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в московском элитном жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян.