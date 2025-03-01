Лондон, 1 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не просил о возможном допуске российской футбольной сборной к чемпионату мира 2026 года. Об этом заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в беседе с газетой The Guardian 28 февраля.

Сергей Булкин/ТАСС

«Нет, меня не просили об этом», — ответил Инфатино на соответствующий вопрос.

Он выразил мнение, что есть темы важнее футбола, когда «идут переговоры о мире». Но в организации хотят, чтобы играть могли все страны, добавил президент ФИФА.

Как сообщало ИА Регнум, российских футболистов отстранили от участия в жеребьевке для молодежного чемпионата Европы 2027 года и Олимпиады 2028 года. Принять участие в этих соревнованиях они уже не смогут. Сборную РФ также не включили в состав участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира, состоявшуюся в декабре. Позднее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что у сборной остаются шансы на участие в отборе.

В начале февраля директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду, что российские спортсмены, в том числе сборная по футболу, смогут вернуться на международные турниры в 2025 году.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за конфликта на Украине. Сборная России пропустила стыковые матчи за выход в финальную стадию ЧМ-2022, отборочный турнир на чемпионат Европы 2024 года.

Мировой футбольный турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года на площадках в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд. На 21–22 марта 2025 года намечены матчи первого тура отборочного турнира для европейских сборных.