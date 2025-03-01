Байкальск, Иркутская область, 1 марта, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Призёр Олимпийских игр в парном катании фигурист Александр Галлямов получил травму ноги во время выступления на турнире, который проходит на льду озера Байкал.

РИА Новости/Александр Гальперин

Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, получил повреждение по время исполнения программы, его травма может быть серьёзной, сообщает «РИА Новости».

По этим данным, фигуриста доставили в больницу, где проведут обследование. Характер полученного Галлямовым повреждения пока неизвестен.

Мишина и Галлямов являются претендентами на участие в квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года, которые состоятся в Италии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мишина и Галлямов, бронзовые призёры командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, заявили, что пока не знают, когда получат завоёванные медали. Церемония награждения призеров командного турнира не состоялась во время Олимпиады из-за обвинений российской фигуристки Камилы Валиевой в применении допинга. Позднее Валиеву дисквалифицировали на четыре года, её результат аннулировали, а сборной России вместо золота была присуждена бронза.

Международный олимпийский комитет провёл церемонию награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями в 2024 году, а бронзовые медали для сборной России должны были быть «в скором времени» переданы через Олимпийский комитет РФ.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. При этом в сентябре 2024 года союз продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Президент Владимир Путин ранее обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, подчеркнул глава государства.