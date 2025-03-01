Херсон, 1 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Три человека погибли и пятеро получили ранения из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 1 марта проинформировал глава региона Владимир Сальдо.

Telegram/Владимир Сальдо

На автомобильной дороге между Новой Маячкой и Обрывками киевские боевики обстреляли гражданскую машину. Два человека, включая водителя, погибли на месте. Женщина получила сильные ранения, её госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу.

«В Алешках террористический удар врага по жилому сектору привёл к гибели местного жителя. Ещё один мужчина 1987 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Алешкинской больнице», — написал Сальдо в Telegram-канале.

В Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Великой Лепетихе также есть пострадавшие от обстрелов ВСУ. Трое мужчин получили ранения, их оперативно госпитализировали. Кроме того, украинские формирования обстреляли Каховку, Малую Лепетиху, Голую Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевку и Нижний Рогачик, заключил Сальдо.

28 февраля в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю скорой помощи погибли женщина и ребёнок.

Ранее губернатор региона сообщал об ударах по Малой Лепетихе. Ещё один человек пострадал в этом селе во время удара по местному фельдшерско-акушерскому пункту.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля два мирных жителя погибли и ещё двое получили ранения в результате обстрелов территории региона со стороны украинских формирований.