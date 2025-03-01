Токио, 1 марта, 2025, 14:45 — ИА Регнум. В январе 2025 года объём экспорта изделий из железа и стали из Японии в Россию снизился в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила японская служба статистики.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно данным японского ведомства, в январе Россия импортировала из Японии товаров из железа и стали на общую сумму всего 1,6 млн рублей, хотя за аналогичный промежуток 2024 года объём импорта из Японии составил 7,3 млн рублей.

Среди приобретённых японских готовых изделий из чёрных металлов — винты, болты, гайки, а также иглы.

Как передавало ИА Регнум, опрос, проведённый японским правительством, показал, что 56,3% граждан Японии назвали важным или относительно важным выстраивание отношений с Россией. В то же время хорошими российско-японские отношения назвали всего 4,9% опрошенных. Несмотря на очень скромный показатель, это число выросло вдвое по сравнению с результатами опроса, проведённого в 2023 году. Доля японцев, которые испытывают симпатию к России, также выросла и составила 5%. Этот вариант ответа выбирали в основном опрошенные моложе 30 лет.