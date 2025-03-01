Екатеринбург, 1 марта, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Суд в Екатеринбурге арестовал главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова на 14 суток, сообщает пресс-служба Кировского райсуда Екатеринбурга.

VK/Кировский районный суд г. Екатеринбурга

«Журналист обвинялся в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, признал В. Постникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении суда на официальной странице «ВКонтакте».

Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней.

Как передает «Ъ-Урал», ссылаясь на рапорт о возбуждении дела, 11 сентября 2021 года Постников разместил публикацию, содержащую изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля сотрудники полиции задержали главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова. Об этом сообщил сам главред, у которого в этот день была запланирована лекция об «уральской идентичности» в одном из баров Екатеринбурга.

31 января сотрудники Следственного комитета России задержали руководителя издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова и депутата Дубровичского сельсовета, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу. По данным информации СМИ, они являются фигурантами уголовного дела о вымогательстве 300 тыс. рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.