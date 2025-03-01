Москва, 1 марта, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Центробанк России не изменяет свою денежно-кредитную политику и нацелен на снижение инфляции до уровня 4%. Об этом 1 марта на конференции Cbonds & Smart-Lab заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели», — процитировал «Интерфакс» Тремасова.

Он добавил, что регулятор продолжит двигаться к этой цели несмотря на возможные экономические сложности.

Тремасов отметил, что ЦБ не питает иллюзий по поводу возвращения инфляции к цели в 2025 году. На этот период прогноз составляет 7-8%. Банк России ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля совет директоров ЦБ на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу регулятора с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернётся к 4% в 2026 году и будет находиться на этом целевом уровне в дальнейшем.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 20 февраля заявила, что Банк России будет снижать ключевую ставку только тогда, когда в стране начнется стабильное снижение инфляции. Если бы ЦБ РФ не поднимал ключевую ставку, инфляция на сегодняшний день была бы гораздо выше, указала глава регулятора.

Российские финансовые аналитики не исключили, что ключевая ставка начнет снижаться в третьем квартале или в конце года. По их мнению, на это решение могут повлиять улучшение геополитического фона и позитивные перспективы курса рубля.

Глава банка ВТБ Андрей Костин 28 февраля спрогнозировал, что ключевая ставка в России может снизиться во второй половине 2025 года до 19%. Он указал на позитивные моменты, такие как сокращение кредитования и приближение инфляции к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7–8%, напомнил глава финансовой организации.