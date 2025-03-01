Москва, 1 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников поговорил по телефону с Лидией Евтюхиной — матерью их командира. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Казаков

Он напомнил, что Путин не раз общался с Лидией Ивановной, они поддерживают теплые отношения.

«В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Лидия Евтюхина, потерявшая сына в том бою, поддерживает связь с родственниками других героев. Она добровольно и давно занимается координацией помощи и различными вопросами, связанными с поддержкой их семей.

Эпизод контртеррористической операции на Северном Кавказе, известный как бой у высоты 776, произошел 1 марта 2000 года в районе города Аргун в Чечне. Бойцы 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии, которыми командовал комбат Марк Евтюхин, вступили в неравную схватку с чеченскими боевиками и арабскими наемниками. Девяносто десантников сдерживали натиск 2,5 тыс. боевиков, бой продолжался более 15 часов.

По приказу капитана Виктора Романова, взявшего на себя командование после гибели Евтюхина, высоту накрыли артиллерийским огнем. Итогом боя стала гибель 84 российских военнослужащих и около 500 боевиков. Звание Героя России присвоили 22 участникам боя, в том числе 21 — посмертно.