Лондон, 1 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. На встрече по Украине в Лондоне глава МИД Турции Хакан Фидан планирует заявить о готовности республики снова принять мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

РИА Новости/Сергей Карпухин

«Фидан подтвердит предложение Анкары о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией на встрече европейских лидеров в Лондоне. Он подчеркнёт, что Турция, которая принимала у себя прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова вновь взять на себя эту роль в предстоящий период», — говорится в сообщении.

2 марта в Лондоне запланировала встреча европейских лидеров с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, в рамках которой будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить киевскому режиму после урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года президент России Владимир Путин напомнил, что в ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году глава киевской делегации Давид Арахамия парафировал проект договора между Россией и Украиной. Документ мог стать основой для урегулирования конфликта, отметил глава государства.

Арахамия позже признался, что украинский конфликт мог бы завершиться в ходе стамбульских переговоров, если бы Киев согласился на предложенные условия. Но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешался в процесс и убедил украинское руководство ничего не подписывать.