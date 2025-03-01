Москва, 1 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий заключать под стражу тяжелобольных подозреваемых и женщин с детьми. Соответствующий документ 28 февраля был опубликован на портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В мае 2024 года российский лидер подписал закон, предусматривающий немедленное исполнение постановления суда об освобождении из исправительного учреждения осуждённого с тяжёлым заболеванием.

Закон также устанавливает, что если самостоятельное обращение осуждённого в суд невозможно, то ходатайство или представление об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью в суд вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание.

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