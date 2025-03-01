Москва, 1 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. США могут прекратить финансирование и поставки вооружения Киеву после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский нахамил президенту США Дональду Трампу во время переговоров в Белом доме, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум.

TASS/Jim Loscalzo — Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire

28 февраля состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. Глава режима высказался против прекращения огня и перемирия на Украине. За несколько минут до этого Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров, а позже обратил внимание на то, что Зеленский пререкается с главой государства, которое обеспечивает Украину ресурсами.

Эксперт сообщил, что это ситуация возникла спонтанно и никто до самого последнего момента в администрации президента Трампа не думал о том, что начнется такая перепалка и что Зеленский будет хамить президенту и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу. Учитывая, что ситуация нестандартная, пока не слышно внятных и четких сигналов о дальнейших шагах со стороны США, добавил собеседник агентства.

«Возможен вариант, что администрация Трампа начнёт, так сказать, выводить Соединенные Штаты из противостояния с Россией, прекращать поддержку киевского режима. Мы уже слышим ряд заявлений в этом отношении. Возможно, что эти заявления будут иметь продолжение и Соединенные Штаты прекратят финансирование режима, прекратят оказание помощи, разведывательной помощи, иной помощи. И в этом случае произойдет то, о чём Трамп и предупреждал Зеленского — киевский режим не сможет продержаться долго, не сможет продержаться в принципе какое-то достаточное время, поскольку слишком много завязано на Соединенные Штаты»,— рассказал политолог.

Эксперт допустил и то, что будет реализован и более жесткий сценарий, который приведет к отстранению Зеленского от власти. Специалист уточнил, что если Соединенные Штаты поставят такую цель и задействуют достаточно серьезные ресурсы, то у них это получится. Ни Украина, ни европейские страны не субъектны и очень сильно зависят от Соединенных Штатов, отметил Шаповалов.

«Для Зеленского ничего хорошего эта ситуация не предвещает. Однако возможно, что все-таки будет встреча 2.0. Но это потребует от главы киевского режима достаточно серьезных шагов навстречу, извинений в отношении Трампа. И в таком случае будет подписано соглашение. Вероятность этого пути всё-таки существует. Тем более что и европейские лидеры попробуют действовать в этом направлении и выступать адвокатами Зеленского»,— подытожил руководитель проектов ЭИСИ.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум выразил мнение, что Соединенные Штаты для себя уже приняли решение из этого конфликта выйти и для этого им теперь не нужны никакие переговоры. Другое дело, что перед этим выходом американцы хотели что-то получить с Украины, заключив с Зеленским сделку по редкоземельным металлам.

«До этого была тактика выйти, сохранив лицо. А сохранить лицо можно только получив вот чек на 500 миллиардов долларов. Не получилось. Но, как у нас говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Договорились на 20 миллиардов, чтобы хоть что-то получить. Но Трамп и этого уже не получит»,— сообщил Блохин.

В принципе, когда Трамп сказал, что надо провести президентские выборы на Украине, это показало, что главе США не нужен Зеленский, считает специалист. Он полагает, что реальные новые отношения между Вашингтоном и Киевом теперь возможны лишь при новом правительстве, за которое проголосует украинский народ. Политолог добавил, что на встрече в Белом доме 28 февраля Зеленский перешёл все красные линии и точку невозврата в отношениях с США.

Как сообщает американское издание The New York Times (NYT), после перепалки с главой киевского режима Трамп может закрыть Вооружённым силам Украины (ВСУ) доступ к разведданным США, а также прекратить даже косвенную поддержку киевского режима, которая включает другие виды военного финансирования. Эксперт допустил, что после ощутимых последствий таких мер со стороны США Зеленский может изменить свою риторику и своё поведение, вернувшись в Белый дом.

«Это если он не просто будет просить помощь, а если он конкретно скажет, что вот, держите ресурсы не на 20 миллиардов, а на полтриллиона. Тогда, если Зеленский даст что-то взамен, это возможно. Но сначала надо возместить США тот ущерб, те деньги, которые вложил экс-президент США Джо Байден, а потом уже говорить о дальнейшем сотрудничестве»,— объяснил Блохин.

Перепалка между Зеленским и Трампом сыграет только на руку Российской Федерации, считает эксперт. После того, что случилось в Овальном кабинете Белого дома, позиции президента России Владимира Путина и Дональда Трампа сблизились, так как оба лидера не очень уважают Зеленского за его «дипломатию», подытожил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам. В итоге Зеленский отправился в Лондон, где будет искать помощи от европейских союзников.