Горно-Алтайск, 1 марта, 2025, 14:10 — ИА Регнум. На реке Катунь в Республике Алтай зафиксировали редкое явление — «блинный» лёд. Этот эффект был замечен перед Масленицей, сообщает Telegram-канал Новости Кузбасса.

кадр из видео

«Блинный» лёд заметили на Катуни перед Масленицей. Явление редкое. Диски образуются из мелкого льда, который сбивается в кучки при небольшом волнении на воде. В итоге формируются «блины» диаметром от 30 см до 3 метров и толщиной около 10 см», — сообщается в публикации.

Пользователи соцсетей пишут, что таким образом Катунь поздравляет с Масленицей, отмечая, что «Масленица приплыла».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950589" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Редкое природное явление «блинный лёд» в первый день весны заметили на реке Катунь на Алтае

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года жители Каменска-Уральского в Свердловской области наблюдали необычное явление — розовое небо, что, по мнению специалистов, могло быть связано с солнечным светом, проходящим через теплые воздушные массы.