«Блинный» лёд покрыл поверхность Катуни в Республике Алтай
Горно-Алтайск, 1 марта, 2025, 14:10 — ИА Регнум. На реке Катунь в Республике Алтай зафиксировали редкое явление — «блинный» лёд. Этот эффект был замечен перед Масленицей, сообщает Telegram-канал Новости Кузбасса.
«Блинный» лёд заметили на Катуни перед Масленицей. Явление редкое. Диски образуются из мелкого льда, который сбивается в кучки при небольшом волнении на воде. В итоге формируются «блины» диаметром от 30 см до 3 метров и толщиной около 10 см», — сообщается в публикации.
Пользователи соцсетей пишут, что таким образом Катунь поздравляет с Масленицей, отмечая, что «Масленица приплыла».
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года жители Каменска-Уральского в Свердловской области наблюдали необычное явление — розовое небо, что, по мнению специалистов, могло быть связано с солнечным светом, проходящим через теплые воздушные массы.