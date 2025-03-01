Москва, 1 марта, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Экс-гендиректор футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев улетел из России. В беседе с «Матч ТВ» 1 марта он уточнил, что вынужден покинуть страну из-за аннулированной визы.

ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев

«Я уехал в Ригу, так как являюсь гражданином Латвии. Когда ты прекращаешь рабочую деятельность, будучи иностранным гражданином, виза аннулируется, из‑за этого нужно покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство РФ», — пояснил Андреев.

Он отметил, что собирается вернуться, но для этого нужно сделать новую визу, а туристическую или рабочую — зависит от будущего работодателя.

Андреев занимал пост генерального директора «Крыльев Советов» с мая 2021 года. 17 февраля новым гендиректором команды вместо Андреева стал Роберт Тер-Абрамян, работавший в нескольких хоккейных клубах КХЛ и ФНЛ.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года «Крылья Советов» оказались в центре скандала. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев тогда заявил о коррупции в российском футболе. По его информации, клуб «Крылья Советов» задолжал около 36 млн рублей вероятным преступникам, которые работают в судейском спортивном корпусе. Глава региона отметил, что система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.

Тогда же Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы. Губернатор уточнил, что в схемах подкупа судей участвовали около десяти российских клубов, а объём взяток составил 500 млн рублей.

Российский футбольный союз выразил готовность содействовать расследованию. 17 января в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области подтвердили, что заявлению Федорищева о коррупции в судейском корпусе футбола возбудили уголовное дело. Отмечалось, что в ходе проверки были установлены факты, указывающие на возможное мошенничество. При этом подробности расследования не разглашают в интересах следствия.