Москва, 1 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Россия всегда была готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако они должны подразумевать встречные шаги. Об этом 1 марта заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Зампреду Совбеза задали вопрос о том, готова ли российская сторона пойти на компромиссы для урегулирования ситуации на Украине.

«Мы всегда были готовы к переговорам, а любые переговоры подразумевают встречные шаги. Но лишь такие шаги навстречу, которые соответствуют реальной ситуации на земле и нашему Основному закону», — ответил Медведев, его слова передаёт «РИА Новости».

При этом Медведев указал, что на данный момент на Украине нет «нормальных собеседников», и вести переговоры не с кем. Москва будет говорить только с теми людьми, которые готовы к диалогу, а не с «дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», заключил зампред Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля, на встрече с президентом США Дональдом Трапом, глава киевского режима Владимир Зеленский высказался против прекращения огня и перемирия на Украине.

Американский лидер потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Публичная перепалка закончилась тем, что глава киевского режима по просьбе Белого дома досрочно покинул Вашингтон. Американский лидер отметил, что глава киевского режима сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта.

При этом российская сторона неоднократно выражала открытость к диалогу по урегулированию украинского конфликта. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

При этом одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

Президент РФ напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленскийсам себе запретил вступать в переговоры с Москвой, когда в сентябре 2022 года подписал соответствующий указ.