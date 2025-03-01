Москва, 1 марта, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Европе не выжить без опеки США, поэтому европейские лидеры не долго будут поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского после разноса, устроенного ему в Белом доме. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Побузят, отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа — немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США», — ответил Медведев на вопрос о том, что ждет европейских лидеров и их страны после поддержки Зеленского.

Ранее Медведев назвал «лютой выволочкой в Овальном кабинете» результат встречи Зеленского и Трампа в Белом доме. По его словам, глава США впервые сказал Зеленскому правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной.

Американский лидер, принявший Зеленского 28 февраля в Белом доме, ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Однако беседа, проходившая в присутствии журналистов, переросла в перепалку. Трамп потребовал, чтобы Зеленский согласился на мирные переговоры, и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Он также напомнил Зеленскому о военной помощи стоимостью 350 млрд от «глупого президента» — Джо Байдена.

Встреча завершилась досрочно — Зеленский покинул Белый дом, совместная пресс-конференция не состоялась. По информации Fox News, Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать. По мнению американского лидера, проявивший неуважение Зеленский не готов к миру.

Ряд европейских лидеров выразили поддержку главе киевского режима. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что он не одинок, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трампу следует уважать Зеленского. Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что стоит «на стороне Украины более, чем когда-либо», а Европе пора активизировать свои усилия.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, указала на «российские нарративы» в его заявлениях. Она попыталась оправдать решение Зеленского отказаться от избирательного процесса, противоречащее конституции, наличием у страны «внешнего врага». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила мнение, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем продолжающиеся военные действия.