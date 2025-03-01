Мадрид, 1 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. После перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме стало ясно, что реальное место стран Европы — в меню империалистических держав. Об этом пишет испанская газета El Pais.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы, европейцы, в меню империалистических держав. Если и были какие-то сомнения относительно срочности, то из Овального кабинета поступило чёткое сообщение. Мы должны смело переосмыслить своё место в мире», — указано в публикации.

Автор материала уточнил, что в настоящее время наблюдается определённое дистанцирование США от европейских стран в вопросах ключевых национальных интересов.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели американской газеты Politico отметили, что Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером послал европейским странам «отрезвляющий сигнал» по украинскому вопросу. Президент США не поддержал премьера Британии, когда тот призвал Вашингтон обеспечить гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, и отклонил просьбу поддержать усилия Европы по защите Украины, указали авторы.

26 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не будет спонсировать богатые европейские страны — члены НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в свою оборону. Рубио сказал, что некоторые из этих государств почти не имеют вооружённых сил, потому что на протяжении последних 40 лет вообще не тратили средств на оборонные нужды.

А вице-президент США Джей ДИ Вэнс в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале раскритиковал страны ЕС за цензуру и проблемы со свободами, выражающиеся в том числе в отмене итогов выборов в Румынии. Вице-президент США заявил, что главной угрозой Европы является она сама.