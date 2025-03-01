Москва, 1 марта, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Свободному миру нужен новый лидер, и такой лидер есть, его зовут Владимир Путин, заявил 1 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так он ответил на просьбу «РИА Новости» прокомментировать высказывание главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, ранее заявившей, что свободному миру нужен новый лидер.

«Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин», — сказал Медведев.

С указанным заявлением Каллас выступила после публичной перебранки президента и вице-президента США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она отметила, что европейцы должны решить, принять ли этот «вызов». Также с поддержкой Зеленского выступили и некоторые лидеры стран ЕС.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.

После встречи Трамп опубликовал сообщение, в котором отметил: он пришёл к выводу, что глава киевского режима не готов к миру. Зеленский может вернуться, когда будет готов к мирным переговорам, отметил президент США. Американские лидеры попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, совместная пресс-конференция не состоялась.

Трамп ранее отмечал, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он заявлял, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский (олицетворяющий в этой метафоре Трампа) рассказывает Шарикову-Зеленскому, что тот стоит на низкой ступени развития и не должен давать советы «космического масштаба и космической же глупости».

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.