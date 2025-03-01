Медведев заявил, что лидером свободного мира является Путин
Москва, 1 марта, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Свободному миру нужен новый лидер, и такой лидер есть, его зовут Владимир Путин, заявил 1 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так он ответил на просьбу «РИА Новости» прокомментировать высказывание главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, ранее заявившей, что свободному миру нужен новый лидер.
«Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин», — сказал Медведев.
С указанным заявлением Каллас выступила после публичной перебранки президента и вице-президента США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она отметила, что европейцы должны решить, принять ли этот «вызов». Также с поддержкой Зеленского выступили и некоторые лидеры стран ЕС.
Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.
Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.
После встречи Трамп опубликовал сообщение, в котором отметил: он пришёл к выводу, что глава киевского режима не готов к миру. Зеленский может вернуться, когда будет готов к мирным переговорам, отметил президент США. Американские лидеры попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, совместная пресс-конференция не состоялась.
Трамп ранее отмечал, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он заявлял, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский (олицетворяющий в этой метафоре Трампа) рассказывает Шарикову-Зеленскому, что тот стоит на низкой ступени развития и не должен давать советы «космического масштаба и космической же глупости».
Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.