Москва, 1 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области превысили 64 тыс. бойцов. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные уничтожили 249 бронетранспортеров, 2095 боевых бронированных машин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Также украинская армия лишилась 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 118 станций радиоэлектронный борьбы, 15 РЛС контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска 28 февраля освободили населённый пункт Новая Сорочина в Курской области. Также за неделю с 22 по 28 февраля ВС России освободили восемь населённых пунктов, в том числе три в Курской области ― Погребки, Орловку и Никольский.

За сутки 28 февраля украинская армия потеряла на курском направлении более 240 военных, бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия. Кроме того, российские военные уничтожили семь пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов.

Офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» ВС РФ с позывным Витязь 1 марта сообщил, что российские военные во время штурма позиций ВСУ близ селения Старая Сорочина уничтожили подразделение украинских десантников. Военные ликвидировали пять бойцов ВСУ, еще двоих взяли в плен.