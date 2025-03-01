Казань, 1 марта, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Лыжница Елизавета Еремеева получила предложение руки и сердца от Вячеслава Веденина-младшего, президента Федерации лыжных гонок Москвы (ФЛГМ). Это случилось сразу после её финиша в гонке на чемпионате России.

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На кадрах видно, как прямо на финише скиатлона технический делегат, судья FIS (член жюри на соревнованиях, организованных Международной федерацией лыжного спорта) и президент ФЛГМ Вячеслав Веденин сделал предложение лыжнице Елизавете Еремеевой, а она ответила согласием.

Веденин встал на одно колено перед 21-летней спортсменкой и подарил ей обручальное кольцо.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950582" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент ФЛГМ Вячеслав Веденин сделал предложение лыжнице Елизавете Еремеевой

Будущий жених пояснил, что поскольку они с его избранницей познакомились на соревнованиях, то он и решил сделать предложение именно там. По его словам, этот момент им запомнится.

Еремеева, представляющая ХМАО-Югру, финишировала на 31-м месте в женском скиатлоне.

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