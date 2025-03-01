Москва, 1 марта, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский выглядит «не очень» хорошо.

AP/TASS

Журналист Павел Зарубин 26 февраля спросил Пескова, не чувствует ли себя Зеленский загнанным в угол. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Выглядит не очень, визуально, но надо спрашивать у него», — ответил пресс-секретарь президента.

Зарубин добавил, что комментарий был записан за два дня до перепалки Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. В ходе этой перепалки весь мир смог увидеть, как выглядит глава киевского режима, отметил журналист.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский (олицетворяющий в этой метафоре Трампа) рассказывает Шарикову-Зеленскому, что тот стоит на низкой ступени развития и не должен давать советы «космического масштаба и космической же глупости».

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков, комментируя сцену с участием Трампа и Зеленского, отметил, что хвост может долгое время пытаться вилять собакой, но рано или поздно это заканчивается.