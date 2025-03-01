Москва, 1 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст возложил цветы на могилу тележурналиста Владислава Листьева. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сергей Карпухин/ТАСС

Панихида прошла в Москве на Ваганьковском кладбище в тридцатую годовщину смерти Листьева. Вспомнить журналиста пришли его знакомые, поклонники и коллеги. Среди тех, кто возложил цветы, был и певец Алексей Глызин.

Листьев был ведущим и создателем таких популярнейших в конце 80-х и начале 90-х программ, как «Взгляд», «Тема», «Час пик», «Поле чудес», занимал посты директора Общественного российского телевидения и вице-президента Академии российского телевидения.

1 марта 1995 года 38-летний Владислав Листьев был застрелен неизвестными в подъезде своего дома. Дело так и не было раскрыто, ни убийца, ни заказчики не найдены.

Возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год Юрий Скуратов заявил, что российский олигарх Борис Березовский мог предотвратить убийство Листьева. По мнению экс-прокурора, олигарх понял, что совершил ошибку, когда рекомендовал журналиста на пост главы ОРТ, поскольку позднее «они не сработались».

Скуратов также считает, что Березовский специально уехал из России накануне убийства Листьева, тем самым обеспечивая алиби. Березовский 1 марта 1995 года улетел в составе российской делегации в Лондон.

Как сообщало ИА Регнум, Листьева не планировали убивать, хотя на тот момент он был неугоден многим. Было задание просто «вывести его из игры». Об этом заявил журналист Евгений Додолев. Листьев оказался «занозой» для многих в конце 1994 года. Гендиректор знал о коррумпированности на ОРТ и был намерен навести там порядок, считает Додолев. Он увольнял многих, в ком был не уверен.

В январе 1995 года бизнесмен Бадри Патаркацишвили занял пост заместителя гендиректора ОРТ по коммерции, которым управлял Борис Березовский.

Журналист считает, что Патаркацишвили с Березовским хотели припугнуть Листьева, исполнителю поставили задачу ранить журналиста в подъезде, но никак не убивать.