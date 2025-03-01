Братислава, 1 марта, 2025, 13:17 — ИА Регнум. На саммите ЕС 6 марта в Брюсселе лидеры стран — членов Евросоюза должны призвать Украину к восстановлению транзита российского газа, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

РИА Новости/Илья Питалев

Если страны ЕС не будут получать газ по этому маршруту, обеспечить конкурентоспособность Евросоюза будет невозможно, сказал Фицо в обращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Если речь идёт о помощи Украине со стороны Евросоюза, то она не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине всё, а Украина Европе ничего. Это выглядит смешно и в свете переговоров США и Украины о полезных ископаемых», — заявил премьер Словакии.

Прекращение транзита газа вредит всему Евросоюзу, добавил Фицо, отметив, что Словакия может заблокировать решения саммита, если киевский режим не будет прямо призван к восстановлению транзита.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы имеющей место готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

12 января Фицо заявил, что страна в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа. Он добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.

В феврале Словакия начала получать российский газ через «Турецкий поток». Фицо отмечал, что у Братиславы есть моральное право перекрыть поставки газа на Украину через территорию своей страны.