Москва, 1 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Воспитатель детского сада Алла Смирнова, которую сбил на автомобиле певец Александр Буйнов, сообщила об ухудшении самочувствия. В ближайшее время ее должны перевести из Подмосковья в столичную больницу.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Певец Александр Буйнов

По словам женщины, которая находится в медучреждении в Звенигороде, после ДТП у нее болит все тело. В связи с тем, что достаточного лечения пациентка не получает, запланирован ее перевод в Центральную клиническую больницу имени Семашко в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.

Смирнова рассказала, что ни артист, ни его представители до сих пор не связывались с ней и не приносили личных извинений. Она добавила, что «всё должно быть по закону» — артисту следует ответить за произошедшее.

Ранее она рассказала, что испытывает боль в правой стороне тела, страдает от головокружения и тошноты. Врачи забинтовали ей одну ногу.

Автомобиль Буйнова наехал на 61-летнюю Аллу Смирнову вечером 26 февраля на улице Февральской в подмосковной Апрелевке. Женщина возвращалась домой с работы — из детского сада. ДТП произошло на пешеходном переходе, очевидцы вызвали скорую.

Смирнова рассказала ИА Регнум, что от удара крупного автомобиля — «Лексуса» — ее отбросило на дорогу. До прибытия медиков она оставалась на асфальте, при этом Буйнов пытался покинуть место происшествия. Люди, по ее словам, стали фотографировать машину и номер и не позволили водителю уехать. Буйнов отогнал машину к обочине, чтобы не мешать проезду, но не подошел к пострадавшей. Позже за автомобилем приехал другой человек, а сам артист «испарился», добавила она.

Медосвидетельствование показало, что на момент аварии артист был трезв.

Буйнов извинился перед сбитой женщиной в Telegram-канале и пообещал, что окажет всю необходимую помощь. Он обвинил некоторые СМИ в спекулировании новостью о ДТП и публикации недостоверных сведений.