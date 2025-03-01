Вашингтон, 1 марта, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский полностью провалил переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 28 февраля в Белом доме. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал бывший постоянный представитель США при НАТО и экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

TASS /Jim Loscalzo-Pool/CNP via ZUMA Press

«Зеленский полностью провалил их. Мы знаем взгляды и позицию президента Трампа, знаем, как он их выражает. Не было никаких оснований вступать с ним в дискуссию перед камерами», ― считает политик.

По его словам, глава киевского режима упустил возможность добиться возможных результатов на переговорах.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, который ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Беседа сторон переросла в перепалку в присутствии журналистов. Американский лидер потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Американский лидер отметил, что глава киевского режима сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта. Также президент США заявил, что Зеленский проявил неуважение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее в Белом доме «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал «клоуну» правду в лицо, а неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова изумилась сдержанности Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она. Дипломат также сравнила перепалку в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце».

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обратил внимание на агрессивную манеру разговора главы киевского режима, который позволил себе во время беседы нецензурную брань.