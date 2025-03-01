Вашингтон, 1 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. После перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп поручил чиновникам изучить возможности полного прекращения поставок оружия Украине. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — указано в публикации.

При этом источник уточнил, что Трамп пока не намерен принимать серьёзных решений и находится в ожидании дальнейших действий от украинских властей.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

Вскоре американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника сообщила, что Трамп может решить прекратить даже косвенную поддержку киевского режима, которая включает другие виды военного финансирования. Речь идёт также об ограничении доступа ВСУ к американским разведданным, сворачивании программ обучения пилотов и командиров ВСУ или же отказе от размещения кол-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии.