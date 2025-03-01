Лыжница Терентьева победила в скиатлоне на чемпионате России в Казани
Казань, 1 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. В Казани олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева), представляющая Татарстан, одержала победу в скиатлоне на чемпионате России. Она преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 19,9 секунды.
Второе место заняла её сестра Дарья Непряева, отставшая на 4,8 секунды, также представляющая Татарстан. Тройку лидеров замкнула Алина Пеклецова.
На Олимпиаде в Пекине (2022) Наталья выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. По информации СМИ, Терентьева вернулась к соревнованиям в декабре после рождения ребенка.
Чемпионат России проходит в поселке Мирный в Казани и продлится до 9 марта. Спортсмены будут соревноваться в течение пяти дней.
Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября 2024 года лыжник из Тюменской области Денис Спицов выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом, она проходила в рамках первого этапа Кубка России «Альфа-Банк» в Хакасии. Спортсмен преодолел дистанцию свободным стилем за 32 минуты 38,6 секунды.