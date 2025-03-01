Казань, 1 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. В Казани олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева), представляющая Татарстан, одержала победу в скиатлоне на чемпионате России. Она преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 19,9 секунды.

РИА Новости/Максим Богодвид Наталья Терентьева

Второе место заняла её сестра Дарья Непряева, отставшая на 4,8 секунды, также представляющая Татарстан. Тройку лидеров замкнула Алина Пеклецова.

На Олимпиаде в Пекине (2022) Наталья выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. По информации СМИ, Терентьева вернулась к соревнованиям в декабре после рождения ребенка.

Чемпионат России проходит в поселке Мирный в Казани и продлится до 9 марта. Спортсмены будут соревноваться в течение пяти дней.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября 2024 года лыжник из Тюменской области Денис Спицов выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом, она проходила в рамках первого этапа Кубка России «Альфа-Банк» в Хакасии. Спортсмен преодолел дистанцию свободным стилем за 32 минуты 38,6 секунды.