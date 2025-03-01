Москва, 1 марта, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение украинским формированиям в районе села Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

В ходе активных наступательных действий российские военные освободили село Скудное и поселок Бурлацкое в Волновахском районе ДНР.

«Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области», — также указано в ежедневной сводке.

Украинские войска в зоне действия группировки «Восток» потеряли до 160 военных, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе польскую самоходную артиллерийскую установку Krab калибра 155 мм. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1015 военных. Наибольшие потери противник понес в зоне действия российской воинской группировки «Центр» — до 345 бойцов. Группировки ВС России «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 55, 190, 170 и 95 бойцов соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации составляют от 1,2 до 1,5 млн человек. Он подчеркнул, что речь идет о катастрофе для украинской армии, и призвал киевский режим скорее пойти на мирное соглашение.

В конце января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. военных.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской 20 февраля сообщил, что количество убитых и раненых украинских военных за 2024 год составило 590 тыс., а за период с начала спецоперации — более 1 млн человек. По его словам, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Рудской выразил уверенность, что киевский режим уже не в состоянии изменить ситуацию на поле боя.