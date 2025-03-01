Москва, 1 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Видеохостинг YoTube по-прежнему недоступен для пользователей в России. Об этом 1 марта заявила пресс-служба Роскомнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вечером 28 февраля ряд СМИ сообщал, что у клиентов некоторых провайдеров в России YouTube возобновил работу без VPN. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ) проверил доступность видеохостинга.

«ЦМУ проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — заявила ТАСС пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, сбой в работе YouTube начался в августе 2024 года. Он коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. Пользователи не могут смотреть видео.

«Ростелеком» сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google (владельцу YouTube), которые могли повлиять на работу видеохостинга в России. Ответственность за технические проблемы несет Google, который с 2022 года не занимается расширением и обновлением оборудования в РФ, заявляли в «Ростелекоме».

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблемах в использовании YouTube в России, ранее отметил, что вопросов больше к владельцу видеохостинга, чем к российским властям. Руководство Google сократило финансирование и поставки техники и таким образом само создало для себя проблемы, отметил глава государства.

Летом 2024 года Александр Хинштейн, бывший тогда депутатом Госдумы, предупредил о замедлении работы YouTube в России на 70%. Игнорирование администрацией видеохостинга российского законодательства привело к решению дата-центров оборвать сотрудничество с Google, пояснил Хинштейн.