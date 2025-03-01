Киев, 1 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Украинский банкир Олег Гороховский и сооснователь Монобанка после провала главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече в США открыл сбор на ядерное оружие. Об этом 1 марта сообщило украинское агентство УНИАН.

ИА Регнум

«На фоне произошедшего в Белом доме сооснователя Монобанка Олега Гороховского попросили открыть сбор «на ядерку», — сказано в публикации агентства в Telegram-канале.

Отмечается, что в первые 30 минут после начала сбора украинцы собрали около 2 млн гривен (4,2 млн рублей).

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля глава киевского режима приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов.

Новость дополняется.