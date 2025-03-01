Москва, 1 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили 190 украинских дронов в зоне проведения спецоперации. Об этом 1 марта сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости/ Станислав Красильников

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть управляемых авиабомб JDAM.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также российские подразделения нанесли удары по складам хранения беспилотников и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили более 45 тыс. украинских дронов.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за прошедшую неделю с 22 по 28 февраля нанесли девять групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также они поразили цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Российские силы противовоздушной обороны за сутки 23 февраля в зоне проведения спецоперации уничтожили четыре французские бомбы Hammer и 73 дрона украинских формирований.