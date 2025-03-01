Москва, 1 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России освободили населённые пункты Скудное и Бурлацкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 марта сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Российские военные нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР и Январское Днепропетровской области.

Формирования противника потеряли на данном участке до 160 бойцов, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

О начале боёв за освобождение села Бурлацкое у границы ДНР 27 февраля сообщил комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля ВС России освободили населённые пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР. Ранее, 21 февраля, были освобождены населённые пункты Надеждинка и Новосёлка.

По информации Генштаба на 20 февраля, российские подразделения освободили от украинских формирований порядка 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, при этом в Луганской Народной Республике нужно освободить менее 1% территории.