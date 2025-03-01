Вашингтон, 1 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Если власти Мексики и дальше будут бездействовать в отношении местных наркокартелей, Соединённые Штаты будут вынуждены перейти к решительным действиям. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время разговора с высшими военными чиновниками Мексики.

TASS /Luis Barron/Eyepix Group/ABACAPRESS.COM

«Если Мексика не разберётся со сговором между правительством страны и наркокартелями, американские военные готовы предпринять односторонние действия», — передаёт слова министра обороны США издание The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что это был первый контакт нового главы Пентагона с властями Мексики. В итоге переговоры прошли неудачно, а мексиканские военные чиновники остались шокированными и разгневанными. Минобороны США отказалось от комментариев по итогам данного разговора.

Как передавало ИА Регнум, 22 января президент США Дональд Трамп своим указом приостановил незаконный въезд иностранцев через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных. Кроме того, Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций.

А глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что справиться с мексиканскими картелями можно только за счёт проведения специальной операции на территории Мексики.