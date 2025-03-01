Москва, 1 марта, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах», - сказано в сообщении.

Украинские СМИ вечером 28 февраля и в ночь на 1 марта сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Харькове, Киеве, Одессе и Одесской области, а также во временно оккупированном ВСУ Херсоне.

Также 1 марта военное ведомство сообщило об освобождении населённых пунктов Скудное и Бурлацкое в Донецкой Народной Республике. Средства ПВО РФ в минувшие сутки уничтожили 190 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции за сутки составили до 1015 человек.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля пресс-служба Минобороны проинформировала о нанесении удара по инфраструктуре военных аэродромов и местам подготовки операторов дронов ВСУ. Днём ранее сообщалось о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов Украины и складам беспилотников.