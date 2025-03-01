Москва, 1 марта, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские штурмовики уничтожили подразделение десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 1 марта сообщил офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» ВС РФ с позывным Витязь.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что украинских военных ликвидировали во время штурма позиций противника близ селения Старая Сорочина.

«Российские штурмовки, координируя свои действия с помощью БПЛА, с трех сторон окружили бойцов ВСУ в лесопосадке. Огнем из стрелкового вооружения они прижали противника к земле и забросали их позиции гранатами», — процитировало «РИА Новости» офицера.

По словам военного, штурмовики ликвидировали пять украинских десантников, еще двоих взяли в плен.

При этом среди личного состава полка потерь не было, отметил Витязь.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска 28 февраля освободили населённый пункт Новая Сорочина в Курской области. Также за неделю в период с 22 по 28 февраля ВС России освободили восемь населённых пунктов, в том числе три в Курской области ― Погребки, Орловку и Никольский.

За сутки 28 февраля украинская армия потеряла на курском направлении более 240 военных, бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия. Кроме того, российские военные уничтожили семь пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 64 075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров и почти 2,1 тыс. боевых бронированных машин.