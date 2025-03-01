Москва, 1 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. По программе подготовки руководителей из числа ветеранов «Время героев» завершилось обучение первой группы участников. Более 20 из них уже получили важные назначения в органах государственной и муниципальной власти. Об этом сообщается на официальном сайте программы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года, была запущена 1 марта с целью подготовки руководителей среди участников СВО для работы в государственных и муниципальных органах, государственных компаниях и для реализации социально значимых проектов.

Первоначально в программу вошли 83 человека, отобранных по боевым заслугам, управленческому опыту и потенциалу. Среди участников первого потока 21 человек был награжден Золотой звездой Героя России. Всего они получили 281 государственную награду.

В течение года участники программы прошли два образовательных модуля, изучив государственную политику, систему управления, экономику и финансы, а также побывали на стажировках в Сахалинской и Нижегородской областях и даже достигли Северного полюса на атомном ледоколе.

Руководитель программы и врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк отметила, что участники успешно заняли высокие посты в регионах и федеральных организациях, подчеркнув важность их служения Родине и способность справляться с вызовами. Программа активно развивается, идет дополнительный отбор для формирования второго потока, и уже более 65 тысяч участников СВО подали заявки.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2024 года Путин предложил на съезде «Единой России» расширить «Время героев», запустив аналогичные программы в других регионах России.