Красноярск, 1 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае 36-летняя женщина насмерть подавилась на конкурсе по поеданию масленичных блинов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Уточняется, что 36-летняя Наталья Алатова приехала в посёлок Берёзовское на празднование Масленицы, где решила принять участие в конкурсе по скоростному поеданию блинов.

«Пока оппоненты возились со своими порциями, Наталья буквально запихивала блины себе в горло, не прожевывая. Незадолго до победы за явным преимуществом — начала задыхаться», — говорится в публикации.

В материале указано, что местные медики пытались оказать женщине помощь, однако не успели, ведь она забила себе пищевод до середины. Также уточняется, что на момент инцидента Алатова находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция проводит проверку по факту данного происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в январе издание People сообщало, что американская 27-летняя топ-блогерша Killadamente (Кэрол Акоста), у которой 6,7 млн подписчиков в одной из соцсетей, умерла, поперхнувшись во время ужина со своей семьёй.

Двоюродный брат Акосты рассказал изданию, что блогерша начала задыхаться за ужином, и у неё «случился какой-то приступ». После этого женщину госпитализировали, однако врачи не смогли её спасти. У топ-блогерши осталось двое детей.