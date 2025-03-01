Вашингтон, 1 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Представители США опасались, что российская сторона на переговорах в Эр-Рияде выдвинет максималистские требования, но позиция Москвы оказалась разумной. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

МИД РФ/РИА Новости

Опасения команды президента США Дональда Трампа о том, что россияне выдвинут требования по принципу «всё или ничего», не оправдались. Переговорщики выступили с разумными требованиями в адрес госсекретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, говорится в сообщении.

«По словам чиновников, у переговорщиков были разумные требования к Рубио и Уолтцу, а вот Украина вместо этого выдвинула максималистские требования», — говорится в материале.

Собеседники канала отметили, что для Вашингтона стало большой неожиданностью вызывающее поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. До этого американские официальные лица считали, что сложнее будет вести переговоры с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, который ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Беседа, проходившая при журналистах, переросла в перепалку, после чего Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Американский лидер заявил, что Зеленский пока не готов к миру, но он сможет вернуться в Вашингтон, когда согласится на мирное урегулирование конфликта. Также президент США обвинил главу киевского режима в неуважении.

Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США были помощник президента по национальной безопасности Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Рубио.

По словам Лаврова, на первых за долгое время очных переговорах представители России и США договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, стороны намерены устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.