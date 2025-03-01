Москва, 1 марта, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Военкоматы на Украине предлагают за деньги сделать отсрочку от службы. Об этом 1 марта рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Злепко. Видео допроса 1 марта распространило Минобороны РФ.

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Он сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) остановили его на улице, когда он шел на работу, и, проверив по базе данных, сказали, что мужчина является уклонистом. Затем его посадили в машину, привезли в военкомат и больше не выпускали.

«В военкомате была предложена, как бы сказать это, отсрочка от службы в размере $10 тыс., на что я отказался, потому что у меня не было таких наличных средств», ― рассказал на видео пленный.

Злепко добавил, что ТЦК забирают «средний и низший» класс населения, а «высокий» класс он не встречал.

Пленный также признался, что его направили в учебную часть в Черниговской области, где «никто ничему не обучал». Он добавил, что попал в плен после обстрела. Злепко порекомендовал бойцам ВСУ сдаться, чтобы остаться в живых. Мужчина рассказал, что к нему в плену относятся доброжелательно: оказывают медицинскую помощь, кормят, поят и даже дают покурить.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военный Владимир Володарский, сдавшийся добровольно в плен, рассказал 13 февраля, что в 13-м батальоне, где он был медиком и где числится много пропавших без вести, царит коррупция. По его словам, командиры вымогали у подчинённых от $10 тыс. до $15 тыс., чтобы не отправлять их на линию огня

Другой пленный, украинский миномётчик Владислав, который был задержан в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал, что занял деньги у местной бабушки, чтобы дать взятку командиру и сбежать из ВСУ. Он уточнил, что комбат с позывным Маэстро отпустил его домой за 50 тыс. гривен (более 106 тыс. рублей).

Госбюро расследований Украины (ГБР) 17 февраля сообщило, что сотрудники ТЦК в украинском Николаеве требовали деньги для «откупа» от службы с семей военнообязанных мужчин. За $4,5 тыс. дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой.