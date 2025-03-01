Нью-Йорк, США, 1 марта, 2025, 11:27 — ИА Регнум. После перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп может закрыть Вооружённым силам Украины (ВСУ) доступ к разведданным США. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника.

«После спектакля в Овальном кабинете Трамп может решить прекратить даже косвенную поддержку киевского режима, которая включает другие виды военного финансирования», — указано в материале.

В издании уточнили, что речь идёт также об ограничении доступа ВСУ к американским разведданным, сворачивание программ обучения пилотов и командиров ВСУ или же отказ от размещения колл-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам. Трамп попросил главу киевского режима уехать. В итоге Зеленский отправился в Лондон, где будет искать помощи от европейских союзников.