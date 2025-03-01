Москва, 1 марта, 2025, 11:23 — ИА Регнум. На портале Госуслуг запущен сервис, позволяющий гражданам установить добровольный запрет на оформление кредитов и займов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Воспользуйтесь сервисом на Госуслугах, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — говорится на сайте. В оповещении предлагается с помощью данного способа защитить себя от мошенников.

В кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов. Проверить наличие запрета можно через личный кабинет на Госуслугах или в мобильном приложении.

Ограничение распространяется на все потребительские кредиты и займы. Пользователи могут полностью запретить их оформление или частично ограничить, например, оставив возможность заключения договора только при личном посещении банка или МФО (микрофинансовая организация).

Однако самозапрет не действует в отношении ипотеки, образовательных и автокредитов, а также уже существующих договоров.

Снять ограничение можно в любой момент, подав соответствующее заявление через Госуслуги. Для этого потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ». Такая мера обеспечивает дополнительную защиту от мошеннических действий. Самозапрет перестает действовать на второй день после внесения изменений в кредитную историю. Если необходимо, его можно установить заново.

Минцифры рекомендует воспользоваться этим сервисом для повышения финансовой безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для оформления выхода на пенсию. Он сокращает сроки получения услуг с 10 до 5 дней, уменьшает количество документов с 19 до 3 и снижает число визитов в ведомства с пяти до одного. Также можно оформить электронное пенсионное свидетельство в личном кабинете.