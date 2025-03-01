Анкара, 1 марта, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о готовности пойти на прекращение огня, прислушавшись к призыву своего заключенного лидера Абдуллаха Оджалана. Об этом со ссылкой на обращение партии сообщил турецкий телеканал A haber.

TASS /Zuma

«Мы согласны с призывом [Оджалана], с его содержанием. Заявляем, что со своей стороны будем соблюдать и выполнять требования этого призыва. Мы объявляем о прекращении огня», ― говорится в заявлении РПК.

Курдская организация также подчеркнула, что их согласие на перемирие будет действительным при условии ненападения на них. В РПК указали на важность участия Оджалана в разоружении.

«Мы также готовы созвать партийный съезд по желанию лидера. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия безопасности, а лидер Апо (партийная кличка Оджалана ― Прим. ред.) должен лично руководить и проводить съезд для успеха его работы», ― указано в письме РПК.

Как сообщало ИА Регнум, основатель РПК Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, 27 февраля призвал своих бойцов сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. По его словам, роспуск РПК необходим, поскольку она была создана в прошлом веке, в период, когда демократические пути были закрыты. Сейчас же, считает основатель РПК, ситуация изменилась, так как языком современной эпохи стали мир и демократическое общество.

6 января газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что новые власти Сирии в ходе переговоров с руководством РПК потребовали от них сложить оружие. Отмечалось, что в обмен ан сдачу оружия представители курдов потребовали предоставить им дивизию или армейский корпус в создаваемой армии Сирии и поровну разделить нефтяные месторождения на севере страны, контролируемые вместе с США.

25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у РПК не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. Он также пообещал в противном случае «похоронить курдских боевиков вместе с этим оружием».

Конфликт между Турцией и РПК начался в 1984 году. Анкара считает организацию угрозой национальной безопасности, регулярно проводя рейды против её сторонников в стране и операции на севере Ирака и Сирии. В январе Эрдоган заявил, что Вооружённые силы Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против Рабочей партии Курдистана, если Запад выдвинет новые требования.