Вашингтон, 1 марта, 2025, 11:06 — ИА Регнум. После ссоры с президентом США Дональдом Трампом во время переговоров в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский покинул Вашингтон и направился в Лондон. Об этом сообщил портал FlightAware.

AP/TASS

По данным портала, самолёт Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс американского штата Мэриленд в Лондон в 6:53 мск. Данным самолётом пользуются украинские власти.

2 марта в Лондоне запланировала встреча европейских лидеров с участием Зеленского, в рамках которой будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить киевскому режиму после урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.