Москва, 1 марта, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Перепалка с участием президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме похожа на сцену из фильма «Собачье сердце». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

Фрагмент из х/ф «Собачье сердце» 1988г

«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — написала Захарова под фрагментом из советской картины Владимира Бортко, в котором профессор Преображенский отчитывает Шарикова в присутствии своего ассистента Борменталя.

По словам профессора, Шариков — формирующееся, слабое в умственном отношении существо, которое находится на самой низкой ступени развития.

«Все ваши поступки зверины, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить», — говорит Преображенский.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950557" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Фрагмент из х/ф «Собачье сердце» 1988г

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, который ожидал подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Беседа сторон переросла в перепалку в присутствии журналистов. Трамп потребовал, чтобы Зеленский согласился на мирные переговоры, и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Он также напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена.

Встреча завершилась досрочно — Зеленский покинул Белый дом, совместная пресс-конференция не состоялась. По информации Fox News, Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

Американский лидер выразил мнение, что Зеленский не готов к миру. Он добавил, что глава киевского режима сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта. Также президент США заявил, что Зеленский проявил неуважение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал Зеленскому правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной.

Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента Джей Ди Вэнса. По ее словам, поведение Зеленского могло спровоцировать рукоприкладство, но Трамп и Ди Вэнс проявили «чудеса выдержки».